Facchinetti: la moglie lancia una linea di profumi per le parti intime

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha lanciato sul mercato la sua prima linea di prodotti cosmetici dedicata alle parti intime.

Wilma Helena Faissol: i profumi

Oltre alla carriera di mamma, influence e blogger di successo, Wilma Helena Faissol è adesso anche un’impenditrice: la moglie di Francesco Facchinetti ha lanciato sul mercato la sua linea di profumi, chiamata Diabolique, e dedicata alle parti intime. Oltre ai profumi la linea comprende anche un blush e un balsamo per capezzoli, e sui social sembra aver già riscosso grande successo. A detta della stessa Wilma la linea vuole “rappresentare la donna che non scende a compromessi” e promette di stuzzicare corpo e mente al fine di aumentare il piacee e l’alchimia sia negli uomini che per le donne.

La linea è stata lanciata sul mercato nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sui social sono già in tanti ad aver mostrato interesse per i profumi e gli altri prodotti realizzati da Wilma Helena Faissol.

La vita privata

Wilma è sposata con il produttore Francesco Facchinetti dal 2014 e insieme a lui ha avuto tre figli: Charlotte, Liv e Leone. Facchinetti ha anche un’altra figlia, Mia, nata dalla sua precedente relazione con Alessia Marcuzzi.

Proprio la Marcuzzi ha confessato di essere un’ottima amica per Wilma Helena Faissol e un paio di anni fa anche lei ha lanciato sul mercato la sua prima linea di prodotti cosmetici.