La corda del bungee jumping si spezza e lui miracolato cade in acqua senza farsi un graffio. Disavventura da infarto ma per fortuna a lieto fine per un turista di Hong Kong in Thailandia. Da quanto si apprende l’uomo, Mike, stava cercando un “poligono di tiro” ma ad un certo punto è stato “sfidato dai suoi amici” ed ha accettato la sfida di provare il salto con il bungee jumping.

La corda del bungee jumping si spezza

Se avesse saputo cosa lo attendeva sarebbe andato dritto al poligono a fare lui la sagoma. “Mi sono fatto coraggio e ho scelto di provare. Era così alto che ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti ho capito subito che la corda aveva ceduto”. E ancora: “Sono riuscito a riemergere dall’acqua pur avendo i piedi legati”. Il 39enne è sopravvissuto all’incidente per un motivo semplice che rientra negli standard di molti posti simili esattamente per questo motivo.

Modulo firmato e nessun indennizzo

Perché la piattaforma è situata su uno specchio d’acqua. E un risarcimento per la morte sfiorata? “Mi hanno rimborsato il biglietto e mi hanno pagato i raggi X e gli ultrasuoni”. Altri indennizzi non ve ne sono dato che il turista avrebbe sollevato l’impianto da ogni responsabilità firmando un modulo.