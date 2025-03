Un addio carico di emozioni

La demolizione della Vela Gialla di Scampia rappresenta un momento di grande impatto emotivo per gli abitanti del quartiere. “Quella che adesso stanno abbattendo è casa mia. Ho vissuto lì per 23 anni”, racconta una giovane donna, visibilmente commossa. Questo palazzone, eretto negli anni ’70, ha visto crescere intere generazioni, diventando un simbolo di una comunità che ha affrontato sfide e difficoltà nel corso degli anni. La demolizione, che si protrarrà per circa 40 giorni, segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase per Scampia.

Un progetto per il futuro

Al posto della Vela Gialla sorgerà un nuovo comprensorio ecosostenibile, progettato per ospitare circa 500 famiglie. Questo intervento non è solo una questione di edilizia, ma rappresenta un’opportunità per ridisegnare il volto del quartiere. L’idea è quella di creare spazi abitativi moderni, integrati con la natura e dotati di servizi che possano migliorare la qualità della vita degli abitanti. La nuova progettazione si propone di rispondere alle esigenze di una comunità in evoluzione, puntando su sostenibilità e innovazione.

Il significato della demolizione

Per molti, la demolizione della Vela Gialla non è solo un cambiamento fisico, ma un processo di liberazione da un passato difficile. “È un pezzo della mia vita, della mia famiglia perché qua si va di generazione in generazione”, afferma un altro giovane del quartiere. Le parole di chi ha vissuto in questi spazi raccontano storie di affetti, di lotte e di speranze. La demolizione, quindi, diventa un atto simbolico che segna la volontà di voltare pagina, di costruire un futuro migliore, non solo in termini abitativi, ma anche sociali.