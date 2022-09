La destra chiude campagna a Piazza del Popolo, i leader sul palco

Milano, 23 set. (askanews) – Ultimo appuntamento elettorale per Fratelli d’Italia, Forza Italia, No Moderati, Lega e a Piazza del Popolo, chiusura della campagna elettorale che ha visto alternarsi sul palco i 4 leader. Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

“Insieme a queste bandiere di Fratelli di Italia, Lega e Fi ci sono anche bandiere del nsotro grande Paese è un gran piacere vederle sventolare tutte insieme”, ha detto Berlusconi.

Per Salvini “la prima grande vittoria prima di quella di domenica siete voi questa piazza ,queste donne e uomini di tradizioni e culture diverse che hanno scelto di mettersi insieme”.

“Grazie a voi e grazie a italiani che non hanno creduto a menzogne della sinistra che non hanno risposto alle tante provocazioni che abbiamo subito in questa campagna elettorale”