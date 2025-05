Un simbolo di fede e speranza

La Madonna dei Miracoli rappresenta un punto di riferimento spirituale per molti fedeli ad Andria. La sua immagine, che ritrae la Vergine con il bambino, è venerata in un santuario che ha radici profonde nella storia della città. Questo luogo sacro non è solo un centro di culto, ma anche un simbolo di speranza e di pace, specialmente in un periodo storico segnato da conflitti e divisioni.

La storia dell’associazione

L’associazione dedicata alla Madonna dei Miracoli è stata fondata nel secondo dopoguerra, grazie all’impegno di reduci che, tornati a casa, hanno voluto onorare la loro devozione. Domenico Caporale, un membro attivo dell’associazione, indossa con orgoglio una fascia azzurra che simboleggia il suo legame con la Vergine. La sua testimonianza è un esempio di come la fede possa unire le persone e dare forza nei momenti difficili.

Un incontro indimenticabile

Un momento significativo per l’associazione è stato l’incontro con l’allora cardinale Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV. Durante la sua visita, Prevost ha celebrato una messa e ha benedetto i membri dell’associazione, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di tutti. Domenico ricorda con emozione quel giorno, descrivendo il calore e la gentilezza del cardinale, che ha parlato di pace e unità, temi fondamentali per la comunità.

Il santuario oggi

Oggi, il santuario della Madonna dei Miracoli continua a essere un luogo di pellegrinaggio e di preghiera. I cavalieri dell’associazione accolgono i visitatori con calore, raccontando la storia del santuario e invitando tutti a unirsi in preghiera per la pace nel mondo. La comunità di Andria è orgogliosa della sua tradizione e continua a lavorare per mantenere viva la devozione alla Madonna, sperando in un futuro migliore per tutti.