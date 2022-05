La donna che ha fatto a pezzi la madre non risponde al gip: “Non escludo una perizia psichiatrica”

Il legale della donna che ha fatto a pezzi la madre ammette di non avere chiare le dinamiche familiari e non esclude la perizia psichiatrica.

L’avvocato di Rosa Fabbiano, che ha fatto a pezzi la madre, ha spiegato di non avere ancora chiare le dinamiche della famiglia. Per questo non esclude l’ipotesi di una perizia psichiatrica.

La donna che ha fatto a pezzi la madre non risponde al gip

Rosa Fabbiano, la donna di 58 anni arrestata a Melzo per aver ucciso e fatto a pezzi la madre Lucia Cipriano, di 84 anni, ha deciso di non rispondere davanti al gip. Prima dell’interrogatorio a San Vittore con il giudice Giulio Fanales e l’avvocato difensore Daniele Brambilla, la donna era rimasta in silenzio anche davanti al pm, subito dopo l’arresto. La donna “è devastata“, ha spiegato il suo legale che ha ammesso di non avere ancora un quadro chiaro e preciso della situazione familiare in cui si sarebbe svolto l’omicidio.

“Si tratta di una famiglia normale, il perché le sorelle non si siano prese cura della madre o il motivo per cui non si siano parlate tra loro lo devo ancora accertare. Queste diatribe famigliari le devo ancora capire” ha dichiarato il legale.

Donna che ha fatto a pezzi la madre, il legale: “Non escludo la perizia psichiatrica”

Il legale che difende Rosa Fabbiano ha spiegato anche che non esclude l’ipotesi di una perizia psichiatrica, che potrebbe richiedere “nel momento in cui vedrò tutta la documentazione, anche se per il contesto familiare non è usuale“.

“A me non risulta che la signora non ricevesse aiuto. Le dinamiche familiari le devo capire bene anche io. So che era pensionata, non so che lavoro facesse, ma non era vedova. Era separata” ha aggiunto l’avvocato.