La Famiglia di Bosco a Chieti: L'Avvocato Abbandona la Difesa e Rivela Nuovi Sviluppi

Il caso della famiglia Trevallion-Birmingham, nota per la loro particolare situazione di vita nei boschi di Palmoli, ha preso una piega inaspettata. L’avvocato Giovanni Angelucci, che rappresentava i coniugi, ha deciso di rinunciare al suo incarico legale, segnando un momento critico nel percorso della famiglia. Questa decisione è stata motivata da una serie di pressioni esterne e dalla mancanza di collaborazione da parte dei suoi assistiti.

Le motivazioni della rinuncia

Nella sua dichiarazione, Angelucci ha spiegato che la fiducia, fondamentale in ogni relazione avvocato-cliente, è stata compromessa. “Dopo un’attenta riflessione ho deciso di rinunciare al mandato difensivo”, ha scritto il legale, sottolineando che i coniugi hanno costantemente rifiutato le proposte di aiuto avanzate. Questo clima di sfiducia ha reso insostenibile la continuazione della collaborazione.

Proposte di sostegno respinte

Il legale ha cercato di offrire diverse soluzioni per migliorare la situazione della famiglia, tra cui un progetto di ristrutturazione per la loro abitazione. Tuttavia, i coniugi Trevallion-Birmingham hanno ritenuto tali progetti troppo invasivi. Anche una proposta di un imprenditore locale di fornire un’abitazione temporanea è stata scartata. Angelucci ha evidenziato come questi rifiuti abbiano reso impossibile la pianificazione di una difesa adeguata.

La situazione attuale della famiglia

Dopo la decisione dell’avvocato, Nathan, il padre, ha lasciato l’ex casa colonica ed è attualmente ospite di amici in un’altra località per evitare il contatto con la stampa. Questo comportamento è stato intrapreso per garantire la privacy dei tre bambini coinvolti, che sono stati allontanati e affidati a una struttura protetta. La madre, Catherine, è riuscita a ottenere la possibilità di stare con i figli, sebbene in spazi separati all’interno della struttura.

Condizioni di vita e accertamenti in corso

Il Tribunale dei minori ha deciso di sospendere la potestà genitoriale della coppia, evidenziando le gravi criticità delle condizioni abitative in cui vivevano i bambini. L’assenza di servizi essenziali come acqua corrente e energia elettrica ha sollevato preoccupazioni circa il loro benessere. Attualmente, i bambini sono seguiti da un’insegnante domestica, ma la mancanza di socializzazione con altri coetanei è un aspetto che preoccupa le autorità.

Prospettive future

Il ministero della Giustizia sta conducendo un’indagine approfondita sulla situazione della famiglia Trevallion-Birmingham. La decisione finale spetterà al Ministro Nordio, che avrà il compito di valutare se archiviare il caso, imporre sanzioni o avviare un’inchiesta più dettagliata. Nel frattempo, i leader politici locali, come Matteo Salvini, hanno espresso il loro sostegno alla famiglia, con iniziative pubbliche per raccogliere firme a favore della loro causa.

Nonostante le difficoltà, i bambini stanno bene e la madre è con loro, seguendo le disposizioni della magistratura. La speranza è che si possa arrivare a una soluzione che garantisca loro un ambiente sereno e sicuro, lontano dalle controversie legali che hanno caratterizzato la loro vita fino a ora.