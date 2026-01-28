La Federal Reserve mantiene i tassi d'interesse invariati nonostante le pressioni politiche

La Federal Reserve, in un contesto di incertezze economiche, ha scelto di mantenere i tassi d'interesse invariati, sfidando le pressioni politiche e dimostrando così un forte impegno per la stabilità finanziaria.

Nel primo incontro del 2026, laFederal Reserveha deciso di mantenere i tassi d’interesse tra il 3,5 e il 3,75%. Questa scelta, comunicata mercoledì, ha generato reazioni contrastanti, in particolare a causa delle pressioni esercitate dal presidente Donald Trump, il quale ha richiesto una politica monetaria più espansiva.

Il contesto economico attuale

LaFedha motivato la sua decisione sottolineando che l’obiettivo principale rimane quello di conseguire un tasso diinflazionestabile attorno al 2% e di garantire la massima occupazione.

Tuttavia, l’incertezza sull’andamento dell’economia è evidente, rendendo quindi attesa da molti osservatori la scelta di mantenere i tassi invariati.

Indicatori del mercato del lavoro

Negli ultimi mesi, il mercato del lavoro negliStati Unitiha mostrato segni di stabilizzazione, nonostante la crescita occupazionale nel 2026 sia risultata la più bassa dal 2003. Sono stati aggiunti circa 584.000 posti di lavoro, ma le assunzioni mensili sono rimaste contenute. Ad esempio, solo 64.000 posti sono stati creati a ottobre e 50.000 a dicembre. Questi dati, sebbene modesti, indicano un leggero miglioramento dopo i 105.000 posti persi nello stesso mese di ottobre.

Pressioni politiche e indipendenza della Fed

La scelta della Fed di non cedere alle richieste diTrumpdi ridurre i tassi ha riacceso il dibattito sull’indipendenza della banca centrale. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito più volte la necessità di operare in autonomia, lontano da influenze politiche. In una recente conferenza stampa, Powell ha sottolineato che la sua decisione di mantenere i tassi è stata motivata dalla volontà di servire gli interessi pubblici piuttosto che le pressioni esterne.

Le implicazioni della situazione attuale

Le tensioni politiche sono amplificate da un’imminentechiusura del governo, che potrebbe verificarsi già il prossimo sabato. Tale evento potrebbe comportare ritardi nei pagamenti ai lavoratori federali, influenzando così la spesa dei consumatori e,

Prospettive future

Secondo le previsioni, laFedpotrebbe considerare due tagli ai tassi nel corso del 2026, con il primo previsto per giugno. L’orientamento politico e le condizioni economiche globali continueranno a esercitare un forte impatto sulle decisioni future. La scelta di un nuovo presidente della Fed da parte di Trump potrebbe influenzare ulteriormente la direzione della politica monetaria.

I mercati stanno attualmente valutando la possibilità che Trump nomini un nuovo presidente della Fed, il quale dovrà affrontare le sfide legate all’autonomia della banca centrale e alla stabilità economica. Le attese sono alte e gli investitori osservano con attenzione le dichiarazioni e le decisioni del governo.

In un contesto internazionale, laFedsi configura come un punto di riferimento fondamentale per le altre banche centrali. La possibileperdita di indipendenzadella Fed potrebbe avere ripercussioni su scala globale. Il governatore della Banca del Canada, Tiff Macklem, ha sottolineato l’importanza del buon funzionamento della Fed, definendolo vitale per l’economia mondiale.