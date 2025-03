Un pomeriggio dedicato ai legami familiari

Oggi, su Rai 1, la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha celebrato la festa del papà con una puntata speciale. Tra gli ospiti in studio, Laerte Pappalardo, noto per essere il figlio del cantautore Adriano Pappalardo, ha condiviso momenti significativi della sua vita personale e professionale. La scelta di invitare figli d’arte ha reso l’episodio ancora più emozionante, offrendo uno spaccato sui rapporti familiari e le sfide che questi comportano.

Riflessioni sul passato e sul presente

Laerte ha aperto il suo cuore parlando del suo legame con il padre, un artista che ha influenzato la sua vita in molti modi. Tuttavia, il momento clou è arrivato quando ha affrontato il tema della sua ex moglie, Selvaggia Lucarelli. I due hanno un figlio, Leon, e nonostante la separazione, Laerte ha confermato di mantenere un buon rapporto con la giornalista. Ha rivelato di essere rimasto colpito dalle parole di Selvaggia, che in un’intervista aveva sottolineato l’importanza dei loro rapporti. “Mi sono commosso nel leggerle,” ha dichiarato, evidenziando come la comunicazione tra di loro sia ancora forte.

Un legame che va oltre la separazione

Laerte ha anche parlato della sua attuale compagna e del buon rapporto che questa ha con Selvaggia. “Quando ci siamo conosciuti, eravamo entrambi molto giovani,” ha spiegato, sottolineando l’importanza di imparare dai propri errori e di andare avanti. La Balivo ha supportato le sue parole mostrando una foto della famiglia allargata, un gesto che ha reso evidente come, nonostante le difficoltà, l’affetto tra di loro sia rimasto intatto. Laerte ha concluso il suo intervento rivelando che, in occasione della festa del papà, non ha ancora ricevuto gli auguri da Leon, un dettaglio che ha suscitato tenerezza e comprensione nel pubblico.