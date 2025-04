La città di Messina si è raccolta in un abbraccio collettivo per ricordare Sara Campanella, protagonista di una fiaccolata che ha visto una partecipazione emotiva e sentita da parte di tutta la comunità. Un gesto simbolico di vicinanza alla famiglia e un momento di riflessione condivisa sul dolore e la perdita. Mentre la città si stringe attorno ai suoi cari, è stata ufficialmente fissata la data dei funerali, che rappresenteranno l’ultimo commosso saluto a una giovane vita spezzata troppo presto.

Le parole della mamma di Sara Campanella durante la fiaccolata

La fiaccolata è iniziata alle 19:30 nel cortile del Rettorato di Messina, in Piazza Pugliatti, luogo simbolo di un evento che ha toccato profondamente la città. Molti partecipanti hanno acceso una candela in segno di ricordo e di lutto, mentre altri hanno sollevato cartelli per chiedere giustizia per Sara Campanella e per tutte le donne vittime di violenza, come lei.

Il piazzale del Rettorato è stato invaso da migliaia di persone, tra cui uomini e donne, studenti e professori, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia. Un momento di grande commozione, che ha visto la presenza del sindaco Federico Basile e della rettrice Giovanna Spatari, pronti a stringere la mano e a sostenere Cetty Zaccaria, una madre travolta da un dolore inaccettabile, ma circondata dall’affetto e dalla solidarietà di tutta la comunità.

“Voglio ringraziare tutti i presenti, grazie a nome di Sara, ora è con noi, ringrazio tutti i ragazzi e gli studenti che hanno dato voce a Sara, e la darete anche voi insieme a noi. Grazie a tutti”, ha commentato la mamma della giovane nell’evento.

La fiaccolata a Messina in ricordo di Sara Campanella: fissati i funerali

I funerali di Sara Campanella, la 22enne tragicamente uccisa lunedì pomeriggio a Messina dal collega di corso di laurea Stefano Argentino, saranno celebrati lunedì alle 11:00 nella chiesa di San Giovanni Battista, nel cuore di Misilmeri.

Intanto, le comunità religiose di Messina e Misilmeri stanno organizzando momenti di preghiera in suo ricordo. L’arcivescovo di Messina, mons. Accolla, ha indetto per domenica 6 aprile alle 20:30 una fiaccolata che partirà dalla chiesa parrocchiale di Gazzi e arriverà fino alla chiesa di Minissale. Durante il cammino, la preghiera del Rosario accompagnerà i partecipanti in un momento di riflessione e commemorazione per onorare la memoria di Sara.

Oggi pomeriggio, all’obitorio del Policlinico di Messina, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza.