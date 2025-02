Il trionfo di Olly e la classifica finale

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con un grande successo, coronato dalla vittoria di Olly con il brano “Balorda nostalgia”. La finale, trasmessa su Rai 1, ha visto la partecipazione di 29 artisti, ma solo i migliori cinque hanno avuto accesso al podio. Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, mentre il terzo posto è andato a Brunori Sas con “L’albero delle noci”. La competizione è stata serrata e ha suscitato forti emozioni tra il pubblico presente all’Ariston.

Le reazioni del pubblico e le polemiche

Nonostante il trionfo di Olly, la classifica finale ha generato malumori tra i fan. Fischi e contestazioni si sono levati per le posizioni di artisti molto amati come Achille Lauro e Giorgia, i cui nomi sono stati acclamati dal pubblico. Questo ha messo in evidenza le aspettative e le preferenze del pubblico, che spesso non coincidono con le decisioni della giuria. La serata è stata caratterizzata da momenti di grande intensità, ma anche da situazioni imbarazzanti, come quelle che hanno coinvolto la co-conduttrice Alessia Marcuzzi.

I premi speciali e i momenti memorabili

Oltre alla classifica, la finale ha visto l’assegnazione di diversi premi speciali. Il premio Bardotti per il miglior testo è andato a Brunori Sas, mentre il premio Bigazzi è stato assegnato a Simone Cristicchi. Lucio Corsi ha vinto il premio della critica Mia Martini, mentre Giorgia ha ricevuto il premio Tim. Tra i momenti più memorabili, spicca l’esibizione di Lucio Corsi, che ha commosso il pubblico con un possibile omaggio a Fabrizio Frizzi. Inoltre, il siparietto comico di Fru dei The Jackal ha portato un tocco di leggerezza alla serata, divertendo i presenti con la sua irruzione sul palco.