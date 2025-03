Un amore che sembrava solido

La notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Costanza Di Stefano ha colto di sorpresa i fan della coppia. Solo poche settimane fa, il nuotatore parlava con entusiasmo della sua relazione durante un’intervista a Verissimo, descrivendo il legame con Costanza come “pulito e solido”. Ma ora, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la storia d’amore sarebbe già giunta al termine, non per tradimenti, ma per divergenze caratteriali.

Le dichiarazioni di Alessandro Rosica

Alessandro Rosica, noto come ‘Investigatore Social’, ha rivelato che la relazione tra i due giovani si sarebbe interrotta, lasciando intendere che le differenze tra i due avrebbero avuto un peso maggiore rispetto ai sentimenti. Questo scoop ha sorpreso molti, considerando che solo poco tempo fa Bortuzzo parlava di una vacanza da sogno alle Seychelles con Costanza, un momento che sembrava aver consolidato il loro legame.

Un incontro che sembrava destinato a durare

Manuel Bortuzzo e Costanza Di Stefano si erano conosciuti tramite TikTok, dove il nuotatore era rimasto colpito da un video della ragazza. Dopo alcuni scambi virtuali, avevano deciso di incontrarsi di persona, dando vita a una storia d’amore che, almeno inizialmente, sembrava promettente. Bortuzzo aveva dichiarato di essersi innamorato perdutamente, apprezzando la libertà che Costanza gli concedeva, senza alcuna pressione. Tuttavia, la favola sembra essere giunta a una conclusione inaspettata.

Il passato di Manuel e le nuove sfide

La relazione tra Bortuzzo e Costanza arriva dopo una storia turbolenta con Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, che si era conclusa in modo drammatico, con accuse di stalking. Questo nuovo legame sembrava rappresentare una rinascita per il nuotatore, ma ora, con la notizia della rottura, ci si chiede se Manuel riuscirà a trovare la stabilità emotiva che cerca. La fine di questa storia d’amore, che aveva suscitato tanto interesse, lascia aperte molte domande sul futuro di entrambi.