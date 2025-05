Rodolfo Fiesoli: un guru controverso

Rodolfo Fiesoli, noto come il “Profeta”, ha rappresentato per decenni una figura controversa nel panorama sociale italiano. Fondatore della comunità del Forteto, situata nel Mugello, ha attratto l’attenzione di politici e magistrati grazie alla sua presunta capacità di gestire l’affido di minori provenienti da contesti familiari complessi.

Tuttavia, dietro l’immagine di guru benevolo si celavano abusi e maltrattamenti che hanno segnato la vita di molti giovani.

La condanna e il processo

Fiesoli è morto all’età di 84 anni, mentre scontava una condanna di 14 anni e 10 mesi per maltrattamenti e abusi sessuali su minori. La sua morte segna la fine di un capitolo oscuro per la giustizia italiana, che ha visto il coinvolgimento di numerosi collaboratori e membri della comunità del Forteto. Le accuse contro di lui risalgono a decenni fa, con il primo arresto avvenuto nel 1978, ma la sua attività continuò fino all’inchiesta della procura di Firenze nel 2011, che portò alla sua incarcerazione.

Il Forteto: un’illusione di salvezza

La comunità del Forteto era vista come un rifugio per minori in difficoltà, ma in realtà si rivelò un luogo di sofferenza. I ragazzi, spesso figli di famiglie disfunzionali, venivano isolati e sottoposti a pratiche manipolative. Fiesoli teorizzava metodi discutibili, come la denigrazione della famiglia di origine e la giustificazione di atti sessuali come “pratiche di crescita”. Queste tecniche hanno lasciato segni indelebili nelle vite di coloro che vi hanno vissuto, molti dei quali hanno denunciato pubblicamente le atrocità subite.

Un’eredità di dolore e giustizia

La storia di Rodolfo Fiesoli e del Forteto è un monito su come le apparenze possano ingannare. La comunità, che inizialmente sembrava un luogo di accoglienza, si è rivelata un ambiente tossico e abusivo. La Commissione parlamentare d’inchiesta ha cercato di fare luce su questa vicenda, ma il dolore delle vittime rimane. Fiesoli non ha mai mostrato segni di pentimento, continuando a difendere le sue pratiche fino alla fine. La sua morte non cancella le ferite inflitte, ma rappresenta un passo verso la giustizia per coloro che hanno subito in silenzio.