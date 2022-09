La furia dell’uragano Ian sulla Florida: almeno 17 morti

Le terribili immagini e le tremende notizie sulla furia dell'uragano Ian che si è abbattuta sullo stato della Florida: ci sono almeno 17 morti ufficiali

Dopo le notizie sugli ingenti danni materiali arrivano quelle ben peggiori: la furia dell’uragano Ian sulla Florida avrebbe fatto almeno 17 morti e quel terribile bilancio destinato ad aumentare con l’aggiornamento a 2,6 milioni di abitanti che sono rimasti senza luce, centomila in più censiti solo nelle ultime 6 ore.

Ma quello che colpisce è il bilancio di perdite umane del passaggio del devastante uragano Ian sulla Florida.

La furia di Ian sulla Florida: ci sono 17 morti

Le autorità locali stanno procedendo alla macabra conta e la la Cnn ha spiegato spiega che oltre 2,6 milioni di persone sono senza elettricità. Ad incrementare i numeri il blackout totale che si è registrato nella contea di Hardee, nel sud-ovest dello Stato.

Lì solo in quattro ore sono saltati tutti i collegamenti delle vie di snodo della corrente elettrica.

Biden: “Il più letale di sempre nello stato”

E lo stesso presidente Usa Joe Biden non ha avuto remore nell’ammettere che “questo potrebbe essere l’uragano più letale nella storia della Florida”. Il rischio attuale, anche a contare la direttrice di Ian è che la situazione sia ben più drammatica. Biden ha confermato: “Sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane.

In momenti come questi l’America si unisce, e si unirà come una sola squadra”.