La Germania: "Abbiamo le prove dei crimini di guerra in Ucraina"

Nel 345mo giorno di un orrore che nessuno ha saputo far cessare la Germania annuncia: "Abbiamo le prove dei crimini di guerra in Ucraina"

In queste ore la Germania esce allo scoperto e fa sapere ufficialmente: “Abbiamo le prove dei crimini di guerra in Ucraina”.

Mentre si avvicina il “terribile compleanno” del conflitto Berlino rivela cosa ha scoperto e lo fa sapere al mondo. Il dato è mesto: la guerra in Ucraina giunge al 345esimo giorno e fra poco compirà un anno, un anno di orrore che nessuno ha saputo fermare.

“Abbiamo prove dei crimini di guerra in Ucraina”

In questo frangente poco edificante la Germania ha raccolto prove di crimini di guerra in Ucraina. Chi lo sostiene? Non uno qualsiasi e nemmeno un politico, a dirlo è stato il rigido procuratore generale tedesco Peter Frank.

L’alto magistrato ha anche spiegato di vedere la necessità di un processo a livello internazionale.

Nessuna via negoziale e nuove armi dagli Usa

Tutto questo mentre sul fronte caldo del conflitto non si accenna a parlare di via negoziale, anzi. Da quanto si apprende il Pentagono ha annunciato che “presto ci sarà un nuovo invio di armi all’Ucraina, anche razzi a lungo raggio”. Dal canto suo Mosca ha invece fatto sapere che “l’operazione militare russa in Ucraina continua per garantire la sicurezza del Donbass, mentre quella della Crimea è già garantita in modo affidabile”.