Governo federale compatto e governi locali insoddisfatti, intanto però dopo oltre 2 anni la Germania dice addio a quasi tutte le restrizioni anti Covid

La Germania dice addio a quasi tutte le restrizioni anti Covid e tranne alcune regole territoriali il paese dà il “liberi tutti”, tuttavia la soluzione del paese non piace a molti rappresentanti delle amministrazioni di lander. Fra le restrizioni abolite in queste ore spicca l’obbligo di indossare mascherine in posti al chiuso.

A due anni e passa dall’inizio della pandemia e con i contagi ancora decisamente alti il governo guidato da Olaf Scholz ha lasciato in vigore solo poche misure.

Covid, in Germania addio alle restrizioni

Fra esse l’obbligo continuo di indossare maschere sui treni a lunga percorrenza e sugli aerei. Per la maggioranza dei Lander resta poi l’obbligo di indossare maschere negli studi medici, nelle cliniche, nelle case di cura, negli autobus e nei treni.

La decisione dell’esecutivo di Berlino in tema di coronavirus ha raccolto molte critiche, specie da parte dei Lander.

La nuova regola e le eccezioni locali

Dal canto suo il governo ha spiegato che i contagi sono si alti, ma che il sistema sanitario non è sovraccarico, il tutto precisando poi che in caso di emergenza spetterà ai governi di secondo livello emanare ulteriori restrizioni. Fanno eccezione Meclemburgo-Pomerania occidentale ed Amburgo, dove sono in vigore disposizioni più ampie perché sono considerati zone ad alto rischio con facoltà già immediata di mantenere delle restrizioni.