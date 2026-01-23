La Germania espelle un diplomatico russo accusato di spionaggio

La recente escalation delle tensioni tra la Germania e la Russia ha raggiunto un nuovo picco dopo l’arresto di una donna accusata di spionaggio. Questo evento ha portato il governo tedesco a convocare l’ambasciatore russo e a ordinare l’espulsione di un diplomatico, ritenuto il suo gestore.

Il Ministero degli Affari Esteri tedesco ha dichiarato: “Non tollereremo attività di spionaggio nel nostro paese, specialmente quando vengono mascherate da status diplomatico”.

Queste parole evidenziano la determinazione della Germania a proteggere la propria sicurezza nazionale in un contesto di crescente aggressione russa.

Il caso di Ilona W.

La notizia ha preso piede mercoledì, quando le autorità di Berlino hanno arrestato Ilona W., una donna di origini germaniche e ucraine. Secondo le indagini, ella ha utilizzato le sue connessioni con funzionari del Ministero della Difesa tedesco per raccogliere informazioni cruciali riguardanti l’assistenza militare all’Ucraina e la produzione di droni.

Attività di spionaggio e contatti con il GRU

Ilona W. avrebbe assistito il suo gestore russo, identificato come un ufficiale del GRU (servizio di intelligence militare russo), nell’utilizzo di un’identità falsa per partecipare a eventi politici a Berlino, creando così una rete di contatti vantaggiosi. Questo soggetto, secondo quanto rivelato dalla rivista Der Spiegel, era un colonnelo mascherato da vice addetto militare nella capitale tedesca.

Le autorità tedesche hanno ordinato che il diplomatico in questione lasciasse il Paese entro 72 ore, sottolineando così la serietà della situazione. Il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha descritto l’episodio come un atto ostile, evidenziando che le operazioni di intelligence straniere sono inaccettabili e che Berlino sta monitorando attentamente le attività russe.

Le ripercussioni e l’indagine in corso

Il caso di Ilona W. non è isolato; si è appreso che almeno due ex funzionari militari tedeschi sono attualmente sotto inchiesta per aver fornito informazioni riservate alla donna. Uno di loro è un ex ufficiale dell’esercito recentemente in pensione, mentre l’altro è un ex alto funzionario, non più in servizio da oltre quindici anni.

Contesto delle relazioni tra Germania e Russia

Le relazioni tra Berlino e Mosca sono state messe a dura prova dalla guerra in Ucraina, e l’arresto di Ilona W. ha ulteriormente esacerbato la situazione. Fino a poco tempo fa, la donna era conosciuta in ambito politico e commerciale come un membro attivo di un’associazione che promuoveva la cooperazione internazionale, specialmente riguardo temi russi e ucraini. Tuttavia, la sua influenza era stata descritta come limitata.

Ilona W. era stata introdotta in cerchie legate al Petersburger Dialog, un forum di discussione tedesco-russo che ha perso rilevanza negli ultimi anni a causa dell’inasprimento delle relazioni bilaterali e della crescente repressione della società civile in Russia.

Le autorità tedesche hanno avviato questo processo grazie a informazioni fornite dai servizi di intelligence e dal Militärischer Abschirmdienst, il servizio di controspionaggio della Bundeswehr. Se le accuse nei confronti di Ilona W. saranno confermate, si tratterebbe di un caso particolarmente grave di attività di spionaggio.