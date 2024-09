La gran parte sostiene Salvini riguardo alla questione Open Arms.

Nel caso Open Arms, il governo italiano si unisce in sostegno a Matteo Salvini, difendendo l'interpretazione dell'immigrazione non autorizzata come un crimine. Nonostante ciò, Elly Schlein del Partito Democratico critica l'intervento del premier, sostenendo la separazione dei poteri esecutivo e giuridico. L'opposizione si sta preparando per la sua mossa, mentre il governo esprime la sua solidarietà con il leader della Lega.