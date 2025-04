Un omicidio che scuote Roma

Lunedì sera, Roma è stata teatro di un duplice omicidio che ha scosso l’opinione pubblica e riacceso i riflettori sulla crescente violenza della criminalità organizzata cinese in Italia. Zhang Dayong, 53 anni, e sua moglie Gong Xiaoqing, 38 anni, sono stati uccisi a colpi di pistola mentre tornavano a casa in bicicletta. Questo tragico evento non è un caso isolato, ma piuttosto il culmine di una guerra silenziosa e sanguinosa che si sta combattendo nel settore della logistica e dell’abbigliamento, con epicentro a Prato.

Il contesto della faida tra bande

Le indagini degli inquirenti pratesi suggeriscono che l’omicidio possa essere il risultato di una vendetta all’interno di un contesto di rivalità tra ‘cartelli’ cinesi. Negli ultimi anni, la situazione è degenerata, con un’escalation di violenze che ha coinvolto non solo Prato, ma anche altre città europee come Madrid e Parigi. Zhang Dayong, noto con il soprannome di Asheng, era già emerso in precedenti inchieste, come quella denominata ‘China Truck’, che ha rivelato l’esistenza di reti di traffico e sfruttamento nel settore tessile.

Le indagini e le implicazioni future

Il duplice omicidio ha portato a un’intensificazione delle indagini da parte della Procura di Roma, che sta cercando di ricostruire i legami tra le vittime e le organizzazioni criminali. Testimoni hanno riferito di un uomo incappucciato che ha atteso le vittime all’interno del loro palazzo, suggerendo un piano premeditato. La brutalità dell’atto e il modo in cui è stato eseguito indicano un livello di organizzazione e determinazione che preoccupa le autorità. Inoltre, la scoperta che l’appartamento della coppia era affittato a una terza persona aggiunge un ulteriore strato di complessità all’indagine.

Con l’aumento della violenza e delle tensioni tra bande, è fondamentale che le autorità italiane e europee collaborino per affrontare questa minaccia crescente. La criminalità organizzata cinese non è solo un problema locale, ma un fenomeno che richiede una risposta coordinata a livello internazionale.