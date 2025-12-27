La Juventus conquista Pisa e si piazza al secondo posto in classifica

La Juventus ha ottenuto una vittoria decisiva per 2-0 contro il Pisa nella 17esima giornata di Serie A. Questo risultato rappresenta il terzo successo consecutivo per la squadra di Luciano Spalletti, che attualmente si trova al secondo posto in classifica, a pari punti con il Milan e a una sola lunghezza dalla capolista Inter.

Il match ha visto i bianconeri affrontare una partita non priva di difficoltà.

Nonostante l’inizio incerto, la Juventus è riuscita a sbloccare il punteggio al 73esimo minuto grazie a un’autorete di Calabresi, che ha deviato un tocco ravvicinato di Kalulu.

Un finale emozionante e decisivo

Negli ultimi istanti della partita, quando il Pisa cercava disperatamente il pareggio, Yildiz ha chiuso i conti in pieno recupero, segnando a porta vuota su assist di David, dopo una brillante giocata di suola di Miretti. Questo gol ha confermato la superiorità della squadra bianconera, che ha saputo gestire il finale di partita con grande determinazione.

I momenti chiave della partita

Prima dei due gol della Juventus, il Pisa aveva avuto le sue occasioni. Infatti, Moreo ha colpito la traversa e Tramoni ha fatto tremare i bianconeri con un palo, entrambi sul punteggio di 0-0. Questi episodi avrebbero potuto cambiare l’andamento della gara, ma la Juventus ha mantenuto la calma e ha portato a casa i tre punti.

Le formazioni e le strategie

Il Pisa, guidato da Gilardino, ha schierato un 3-5-2 con Semper in porta e una linea difensiva composta da Canestrelli, Caracciolo e Calabresi. La squadra toscana ha cercato di sfruttare le fasce per creare pericoli, ma la difesa bianconera ha retto bene.

Dall’altra parte, la Juventus ha optato per un 3-4-2-1, con Di Gregorio tra i pali e Kalulu, Bremer e Kelly a formare il terzetto difensivo. La manovra offensiva è stata orchestrata da Locatelli e Thuram, che hanno cercato di innescare le punte Yildiz e Openda.

Il ruolo di Spalletti

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, sembra aver trovato la giusta alchimia all’interno della sua squadra. Le vittorie contro Bologna e Roma hanno dato nuova linfa ai bianconeri, creando un clima di fiducia che si è riflesso anche nell’ultima partita contro il Pisa. La strada è ancora lunga, ma la Juventus dimostra di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli.

Prospettive future

Con questa vittoria, la Juventus si prepara a continuare la sua corsa verso il vertice della classifica di Serie A. Il Pisa, purtroppo, rimane in una posizione difficile, penultimo con soli 11 punti, ma non mancherà l’occasione di rialzarsi. La prossima sfida per entrambe le squadre sarà cruciale per definire il futuro della stagione.