Il ruolo della legalità nella crescita di Milano

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha recentemente ribadito l’importanza della legalità come fondamento per la crescita economica, sociale e politica della città. Durante la presentazione del libro di Nando Dalla Chiesa, Sala ha evidenziato che la legalità non è solo un principio etico, ma una necessità per garantire un futuro prospero a Milano.

“Noi vogliamo che la legalità sia la nostra cifra”, ha dichiarato, sottolineando come la città debba continuare a essere un faro di pensiero e innovazione, nonostante le sfide che si trova ad affrontare.

I rischi della percezione errata della mafia al Nord

Una delle affermazioni più forti del sindaco riguarda la percezione della mafia nel Nord Italia. Sala ha avvertito che esiste un rischio concreto di credere che la criminalità organizzata sia un fenomeno esclusivamente meridionale. “Sappiamo che non è così”, ha affermato, evidenziando come la mafia continui a operare anche nel Nord, con modalità e strategie che si sono evolute nel tempo. La mafia ha cambiato volto, adattandosi a nuovi contesti e trovando sbocchi in settori come lo sport, il gioco d’azzardo e gli appalti pubblici.

Strategie per contrastare la criminalità organizzata

Il sindaco ha sollevato interrogativi su cosa si possa fare di più per prevenire e contrastare la criminalità organizzata. Ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una maggiore solidarietà verso i magistrati minacciati e ha proposto un’analisi approfondita delle nuove forme di mafia che si stanno affermando. La lotta alla mafia, secondo Sala, deve essere un impegno collettivo che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche la società civile. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli della presenza della mafia e delle sue implicazioni, affinché possano contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più sicura e giusta.