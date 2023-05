La madre lo rimprovera perché ha sempre il cellulare in mano, lui le sferra un pugno

Arriva dalla Lombardia la assurda vicenda di una madre che rimprovera il figlio perché ha sempre il cellulare in mano e di lui che le sferra un pugno. Da quanto si apprende a Legnano il ragazzino di soli 15 anni ha reagito con violenza ed ha mandato la donna in ospedale. Tutto è accaduto con l’esordio di una mamma che ha rimproverato il figlio perché sempre con il telefonino in mano.

La madre lo rimprovera, lui le sferra un pugno

E quale è stata la reazione del minorenne? Da quanto si apprende su Il Giorno le ha sferrato un violento pugno in pieno volto facendola finire in ospedale. I media spiegano che tutto si è verificato intorno alle 22 e il ragazzo di 15 anni era seduto sul divano a chattare con gli amici. Ad un certo punto la genitrice lo ha scorto e gli ha detto, forse in modo brusco, di buttare quel telefonino. A quel punto il giovane si è alterato ed avrebbe reagito in malo modo. Come? Con un pugno sul setto nasale, fratturando lo stesso a sua madre.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Sul posto sono intervenuti a razzo i carabinieri della Compagnia di Legnano. Con loro sono giunti anche gli operatori della Croce Azzurra di Buscate. La donna è stata trasferita in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. I carabinieri hanno verbalizzato il racconto della madre sul gesto del figlio che nel frattempo era uscito di casa.