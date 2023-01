La mamma della bambina morta sulla A2: "Se vi chiedono soldi per il funerale è una truffa"

Il dolore immenso della mamma della bambina morta sulla A2 e l'amarezza per chi specula sull'orrore: "Se vi chiedono soldi per il funerale è una truffa"

La mamma della bambina morta sulla A2 a Bagnara Calabra lo ha detto chiaramente: “Se vi chiedono soldi per il funerale è una truffa”.

Dopo l’immenso dolore di doversi separare da lei Francesca mette al sicuro la memoria della sua Valentina e spiega che c’è già chi si occupa di tutto. Ecco cosa ha scritto la donna: “Non approfittate a fare raccolte su mia figlia”.

La mamma della bambina morta e la truffa

“Noi non abbiamo bisogno di niente, Vale ha la sua famiglia e i suoi compagni di scuola e la nostra associazione Jasmin’s cinema moda and dance che stanno pensando a tutto.

Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente, è una truffa, noi non abbiamo bisogno di niente”. Lo dice la mamma di Valentina, la bambina di soli 10 anni morta il 5 gennaio scorso investita da un’auto sulla A2 del Mediterraneo. IL sinistro era avvenuto all’altezza dello svincolo di Bagnara e dopo quella tragedia Francesca ha denunciato possibili tentativi di speculare sull’orrore che le è rovinato addosso.

La tragica morte di Valentina in A2

In quelle tragiche circostanze Valentina stava viaggiando con la famiglia quando un guasto alla loro autovettura li aveva costretti a sostare sulla corsia di emergenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia Valentina sarebbe scesa dall’auto dal lato sinistro e in quel momento una vettura in transito l’aveva falciata ed uccisa. Ha chiosato la madre: “Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo, la mia vita non ha più senso senza te”.