La mamma più sexy del mondo esce a rimorchiare con la figlia: la somiglianza è incredibile

La mamma più sexy del mondo usa le app di incontri per uscire insieme ai potenziali partner con la figlia "sosia" 21enne.

Joleen Diaz, 44 anni, è una star di Instagram considerata da più parti la mamma più sexy del mondo. Un fisico ben allenato, lineamenti dolci e un fare malizioso che cattura l’attenzione dei suoi follower, tutti elementi che condivide con la figlia, Meilani Parks, 21 anni, con la quale la somiglianza è davvero incredibile.

La mamma più sexy del mondo

La loro storia è stata raccontata dal New York Post che sottolinea come la “coppia di sosia, che vengono scambiate per sorelle” sia presente su una app di appuntamenti ed esca insieme con i “reciproci potenziali partner”.

La storia della mamma più sexy del mondo

“Meilani chiede sempre il mio consiglio sugli appuntamenti – ha raccontato la mamma più sexy del mondo a Jam Press – Mi piace che lei si fidi dei consigli che le do.

Sento che è equilibrata negli appuntamenti e sono felice che le mie esperienze possano aiutarla”.

La mamma più sexy del mondo e le app di incontri

Per Joleen Diaz il rapporto con le app di incontri è stato fin qui tormentato visto che la donna era stata cancellata da Hinge dopo che molti utenti l’avevano segnalata perchè ritenevano impossibile che la donna in foto potesse realmente avere 44 anni.

“È divertente che le persone pensino che io sia un account falso e mi segnalino – ha detto sul tema la donna – Potrei collegare il mio Instagram al mio profilo, il che probabilmente aiuterebbe a dimostrare che sono davvero io, ma non lo faccio perché penso che i miei social media non presentino la persona semplice e con i piedi per terra che sono”.