La mappa dei colori delle regioni da martedì 6 aprile 2021

Tre regioni passano in arancione e tutte le altre mantengono i colori precedenti: la nuova mappa cromatica a partire dal 6 aprile.

Dopo le vacanze di Pasqua che tutta Italia trascorrerà in zona rossa, da martedì 6 aprile 2021 la mappa dei colori delle regioni subirà dei cambiamenti rispetto alla settimana precedente: tre territori sono infatti passati dal rosso all’arancione.

Mappa colori regioni dal 6 aprile

Dopo aver registrato un miglioramento dei parametri per due settimane consecutive, Veneto Marche e Trentino torneranno in zona arancione. È questa l’unica modifica rispetto ai giorni precedenti che consentirà ai territori in questione di allentare le misure restrittive riaprendo le scuole e le attività commerciali. Da martedì le regioni arancioni saranno dunque: Veneto, Marche, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Trento e Alto-Adige.

Le restanti nove regioni continueranno a rimanere in zona rossa.

Si tratta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. La novità rispetto ai giorni prima di Pasqua è che anche in lockdown si potranno riaprire le scuole d’infanzia, elementari e medie (soltanto per gli studenti del primo anno).

All’interno delle regioni arancioni restano comunque presenti delle micro zone rosse per circoscrivere focolai e impedire l’allargamento del contagio. Questo l’elenco: