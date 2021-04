Monitoraggio ISS, nuovi colori regioni: Campania e Veneto verso l’arancione

Due regioni potrebbero diventare arancioni dopo Pasqua mentre per le altre non dovrebbero cambiare i colori: si attende il monitoraggio ISS.

Tra poche ore l’ISS diffonderà il consueto monitoraggio sulla situazione epidemiologica italiana che determinerà i nuovi colori delle regioni a partire da martedì 6 aprile 2021. Rispetto a questa settimana non dovrebbero esserci grandi cambiamenti se non un possibile passaggio di Campania e Veneto dalla zona rossa a quella arancione.

Monitoraggio ISS del 2 aprile

Il quadro rimane ancora molto delicato, con diverse regioni che superano la soglia critica dei ricoveri in terapia intensiva così come l’incidenza di 250 casi ogni 100 mila abitanti. Con molta probabilità questi territori rimarranno rossi fino al 20 aprile, anche perché per allentare le misure devono aver avuto per due settimane numeri da zona arancione. Si tratta di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Hanno invece abbassato la curva dei contagi Campania, Veneto e provincia di Trento. Le prime due potranno dunque allentare le misure restrittive dopo Pasqua. In particolare la Campania ha un incidenza pari a 236 e anche le aree a ridosso della città metropolitana di Napoli, dove la diffusione dei casi aveva registrato anche picchi superiori a 380 casi per 100.000, registrano un decremento.

Anche il governatore del Veneto si è detto ottimista sull’uscita della sua regione dalla zona rossa: “Abbiamo un Rt di 1,12 e un’incidenza di 226,8 I parametri per uscire dal rosso dovrebbero esserci, vediamo cosa succede domani”.