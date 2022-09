A guidarlo non ci saranno piloti specializzati ma una intelligenza artificiale che anticiperà le turbolenze: Sky Cruise, il primo hotel nel cielo

Prende via via forma la meraviglia Sky Cruise, il primo hotel nel cielo con piscine, discoteche e centri commerciali: il progetto di Hashem Al-Ghaili, un divulgatore scientifico yemenita, è quello che creare un gigante mai visto nei cieli che potra ospitare 5.000 ospiti e membri dell’equipaggio e si muoverà grazie a 20 motori a propulsione nucleare che potrebbero permettergli di volare per sempre.

Dove si trova Sky Cruise?

Sky Cruise, il primo hotel nel cielo

Per ora solo in un video di presentazione su Youtube. Si tratta di fatto del primo hotel volante con ristorante, un ampio centro commerciale, palestre, teatri, piscine, discoteca centro benessere, servizi medici e spazi per eventi. Avrà un ponte con vista mozzafiato ed il suo creatore ha detto che SC è il “futuro dei trasporti”.

Niente piloti, a quello ci penserà una AI

Sky Cruise infatti non avrà piloti e sarà guidato da un software di intelligenza artificiale in grado perfino di “anticipare anche un’eventuale turbolenza”. La propulsione nucleare eviterebbe scali di qualsiasi tipo e tecnicamente inaugurerebbe l’era del “volo perpetuo”, anche a considerare usura materiali ed altri fattori. Ovviamente per adesso Sky Cruise è un concept, un meraviglioso concetto che potrebbe prendere forma nei prossimi decenni.