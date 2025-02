Un clima di incertezze per la ministra del Turismo

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si trova al centro di un acceso dibattito politico in vista della mozione di sfiducia presentata dal Movimento Cinque Stelle e sostenuta anche dal Partito Democratico. La situazione si fa sempre più tesa, con la ministra che, nonostante le pressioni, continua a dichiarare di lavorare “tranquillamente”. La sua presenza alla Camera, prevista per oggi, è attesa con grande interesse, poiché dovrà affrontare un’ora e mezza di accuse da parte delle opposizioni.

Il silenzio del centrodestra e le sue implicazioni

Il centrodestra ha deciso di non intervenire nella discussione generale, una scelta che ha suscitato interrogativi. Questo silenzio, in particolare da parte di Fratelli d’Italia, potrebbe indicare tensioni interne e una frattura tra la ministra e il suo partito. Nonostante le dichiarazioni di sostegno pubblico, è evidente che i rapporti tra Santanchè e i vertici di FdI siano ai minimi storici. La strategia del partito sembra essere quella di evitare conflitti aperti e di rinviare la questione, cercando di mantenere unita la coalizione.

Prospettive future e possibili sviluppi

La votazione della mozione di sfiducia è prevista per martedì, ma ci sono già voci che suggeriscono un possibile slittamento ai primi di marzo. La priorità di alcuni decreti in discussione alla Camera potrebbe ritardare ulteriormente il responso. Santanchè, da parte sua, continua a mantenere un atteggiamento sereno, affermando di non avere preoccupazioni e di lavorare normalmente. Tuttavia, la sua posizione potrebbe non essere l’unica a rischio, poiché si vocifera di una mozione di sfiducia anche contro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per la gestione del caso Almasri.