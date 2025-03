Un caso avvolto nel mistero

La morte di Liliana Resinovich continua a suscitare interrogativi e preoccupazioni. Secondo la relazione medico-legale redatta dall’anatomopatologa Cristiana Cattaneo e dai suoi collaboratori, la donna sarebbe deceduta “in via di elevata probabilità” nella mattinata del giorno in cui è stata vista l’ultima volta. Questo nuovo elemento di prova suggerisce che il decesso sia avvenuto entro quattro ore dalla colazione, consumata intorno alle -.

La cronologia degli eventi

La fascia oraria identificata dagli esperti si estende fino alle , un intervallo di tempo critico che potrebbe rivelare dettagli fondamentali per le indagini. L’ultima traccia di Liliana è stata registrata da una telecamera di sorveglianza, ma le immagini non hanno ancora fornito risposte chiare sul suo destino. La Procura sta esaminando attentamente ogni aspetto della situazione, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte.

Le implicazioni della relazione medico-legale

La relazione dell’anatomopatologa non solo stabilisce un intervallo temporale per il decesso, ma solleva anche interrogativi sulla natura della morte stessa. Se confermata, l’ipotesi di un omicidio potrebbe cambiare radicalmente l’orientamento delle indagini. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibilità, inclusi i rapporti interpersonali di Liliana e le sue ultime interazioni. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.