Ex terrorista della "Raf": Daniela Klette è stata arresta oggi all'età di 65 anni a Berlino, ricercata per tentato omicidio e rapine

Notizia di queste ore: l’ex terrorista Daniela Klette è stata arrestata a Berlino, all’età di 65 anni, ricercata con altri due terroristi.

L’arresto di Daniela Klette, ex terrorista della Raf

La donna era ricercata assieme ad altri due terroristi del gruppo di sinistra “Rote Armee Fraktion”: Burkhard Garweg, di 55 anni e Ernst-Volker Staub di 69 anni, accusati di tentato omicidio e di una serie di rapine commesse tra il 1999 e il 2016.

«Daniela Klette è stata identificata grazie alle impronte digitali e pare abbia usato un passaporto italiano», scrive il Der Spiegel sul proprio sito senza fornire altri dettagli.

L’arresto di Daniela Klette in un condominio. Ecco cosa è stato ritrovato dalle forze dell’ordine

L’agenzia Dpa ha comunicato che l’arresto di Klette è avvenuto in un edificio di sette piani lungo la Sebastianstrasse, nel quartiere di Kreuzberg non distante da dove un tempo c’era il confine tra Berlino Ovest e Berlino Est.

All’interno dell’appartamento, Friedo de Vries, il capo della Polizia criminale regionale della Bassa Sassonia, in una conferenza stampa tenuta ad Hannover, afferma che sono state sequestrati alcuni oggetti:

«Due caricatori, una pistola e cartucce che vengono ora analizzate in modo meticoloso»

I dubbi dopo l’arresto di Daniela Klette

La polizia ha, inoltre, affermato:

«Al momento non sappiamo nemmeno dove sia stata negli ultimi anni, se in Germania o, in quale città».