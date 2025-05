Un gesto controverso durante l’insediamento

La neosindaca di Merano, Katharina Zeller, ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica con un gesto che ha suscitato polemiche fin dal suo insediamento. Durante la cerimonia, il sindaco uscente, Dario Dal Medico, le ha posto al collo la fascia tricolore, ma Zeller ha immediatamente rifiutato di indossarla.

Questo episodio ha sollevato un vero e proprio polverone, portando a interrogarsi sul significato dei simboli di rappresentanza e sul loro utilizzo in contesti politici.

Le dichiarazioni della neosindaca

In un’intervista rilasciata a Il Giorno, Zeller ha spiegato le sue motivazioni, affermando che per lei i simboli di rappresentanza sono tre: una chiave, un medaglione e la fascia tricolore. Secondo la neosindaca, la fascia rappresenta lo Stato Italiano e non il territorio locale. “Per me era normale, in quell’occasione, mettermi solo la collana che rappresenta il territorio, tutti e due i gruppi linguistici, tutte le comunità” ha dichiarato, sottolineando la sua volontà di rappresentare l’intera comunità di Merano.

La reazione al gesto e le conseguenze

Il gesto di Zeller ha scatenato reazioni contrastanti. Molti hanno interpretato il suo rifiuto come un atto di sfida nei confronti della tradizione e dei simboli nazionali. La neosindaca ha poi chiarito che non intendeva mancare di rispetto al tricolore, ma ha percepito il gesto del suo predecessore come provocatorio e patriarcale. “Mi ha dato un fastidio, e ho reagito di pancia, perché non mi faccio dire da nessuno quello che devo fare” ha aggiunto, evidenziando il suo desiderio di affermare la propria autonomia e il proprio ruolo.

Un’opinione pubblica divisa

Di fronte al polverone sollevato, Zeller ha riconosciuto che il suo gesto potrebbe aver offeso alcuni cittadini, in particolare quelli che non conoscono le dinamiche politiche locali. “Capisco che una parte di cittadini non solo altoatesini possa essersi sentita offesa. Non ho problemi a chiedere scusa” ha concluso, assumendosi la responsabilità delle sue azioni. Questo episodio ha messo in luce le tensioni esistenti tra identità locale e simboli nazionali, un tema che continua a suscitare dibattiti accesi in Italia.