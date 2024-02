In Sicilia è stato ormai dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità e Schifani interviene sulla drammatica emergenza.

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa del co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Bonelli:

Arrivata, nella giornata di oggi, anche la conferma di Schifani:

Il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è tornato a parlare della situazione drammatica in Sicilia nella trasmissione ‘Il pomeriggio di Radio1′ su Radio1 Rai:

«La Sicilia è l’unica regione d’Italia e tra le poche d’Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. C’è una carenza di precipitazioni che si trascina da 8 mesi e che non si verificava dal 1980. In Sicilia viviamo grandi periodi di scirocco con vasti incendi in estate e durante l’inverno la siccità. Siamo davanti a uno stravolgimento dell’ecosistema ambientale».