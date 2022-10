La prima foto ufficiale della famiglia reale

Prima foto di Re Carlo III e la sua famiglia, ma mancano Harry e Meghan

Il regno di Re Carlo III vede la pubblicazione della prima foto ufficiale, sul profilo Twitter della Royal Family. L’immagine rilasciata da Buckingham Palace è la conferma della fine del lutto per la dipartita della tanto amata Elisabetta I, inoltre mostra al popolo ufficialmente William e Kate come al centro della monarchia.

Come c’era da aspettarsi destano polemiche le assenze di Harry e Meghan Ma il secondogenito di Carlo e Diana aveva rinunciato, destando grande scalpore, a febbraio del 2021 allo status di membro senior della Royal Family. Quindi, per sua scelta, non c’è più posto per lui nelle foto ufficiali di famiglia.

La prima foto ufficiale della famiglia di Re Carlo III

La foto risale alla vigilia dei funerali della regina, nello scatto Re Carlo III, la regina consorte Camilla con l’erede al trono William e la principessa del Galles Kate, sono ritratti sulle scale dei ministri a Buckingham Palace, dove sono conservati i ritratti dei monarchi del passato. A fare da sfondo infatti, il ritratto di Re Giorgio III, il più longevo della storia britannica. Il re è rilassato, ed ha un po’ inaspettatamente la mano sinistra infilata nella tasca della giacca, mentre con il braccio destro abbraccia la consorte Camilla.

Come sempre impeccabili invece William e Kate, il primo vestito di un completo solo poco meno formale del padre e la seconda con un vestito longuette, senza colletto.

Ecco lo scatto condiviso sui profili social ufficiali della Famiglia Reale.