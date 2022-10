L’appello del Papa durante l’Angelus a Putin e Zelensky

Il Papa a Putin: "Ponga fine alla spirale di morte"

Una domenica oscurata da un triste appello, quello lanciato dal Papa prima dell’abituale Angelus in piazza San Pietro. Il pontefice, forse visti anche gli ultimi sviluppi della guerra, giunta al suo 221esimo giorno ha deciso di rivolgersi direttamente ai due leader di Russia e Ucraina per tentare di indurli a cessare il conflitto.

L’appello del Papa a Putin e Zelensky

“Putin fermi la guerra“, il primo punto del discorso: “Mi rivolgo innanzi tutto al presidente della Federazione Russa supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte“. Anche il presidente ucraino è stato citato da Papa Francesco che lo ha incoraggiato “a essere aperto a serie proposte di pace“.

A portare il pontefice a questo nuovo appello potrebbe essere il probabile esperimento ad opera del sommergibile a propulsione nucleare russo K-329 Belgorod che si sta muovendo nei mari artici: c’è il sospetto fondato che la sua missione possa essere testare il missile-siluro Poseidon, capace di portare testate nucleari a diecimila km di distanza.

Questo almeno secondo una circolare della Nato, secondo la quale l’Alleanza è in stato di allerta. Intanto Zelensky continua la sua controffensiva e ha appena riconquistato Lyman, nel Donetsk. Il monito ai russi è chiaro: “Se non risolvete il vostro problema con colui che ha iniziato la guerra, e cioè Putin, sarete uccisi uno a uno”. Intanto l’ambasciatore russo in Italia Sergei Razov è stato convocato lunedì al ministero degli Esteri.