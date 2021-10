La proposta della Tinagli (Pd): “Prendiamo i soldi per le pensioni dal RdC”

Prendere i soldi per per le pensioni dal RdC, l'ipotesi avanzata dall'eurodeputata del Pd Irene Tinaglia che non piace al M5s.

In questi giorni il governo è impegnato nella difficile manovra finanziaria che dovrà dare risposte riguardo soprattutto a due importanti misure che sono entrate in vigore negli ultimi anni e che hanno animato il dibattito politico. Ci si riferisce in particolar modo a Quota 100, la misura bandiera della Lega, e al Reddito di Cittadinanza, da sempre stemma del M5s.

Sul tema è intervenuta l’economista Irene Tinaglia, eurodeputata e vicesegretaria del Partito Democratico, che ha proposto di investire le risorse economiche destinate al RdC nelle pensioni.

Tinagli: “Soldi per le pensioni? Dal RdC”

“Noi non facciamo barricate – ha detto la Tinaglia al Corriere della Sera – ma osserviamo che Quota 100 è stata iniqua, penalizzando in particolare le donne.

Apprezziamo lo sforzo del governo di uscire da Quota 100 con gradualità, ma sottolineiamo che il sistema delle Quote non dà un aiuto concreto a chi ha più bisogno, cioè a chi fa lavori gravosi o si ritrova disoccupato in età avanzata. Per noi queste sono le priorità, nel rispetto dell’equilibrio complessivo della manovra”.

“Bisogna fare tutte le stime e valutare le diverse ipotesi – ha precisato l’eurodeputata – Ma anche questa del Reddito di cittadinanza potrebbe essere una strada perché ci sono stati molti abusi.

Se si riescono a recuperare risorse su questo fronte, potrebbero essere impiegate per rafforzare l’equità sulle pensioni“.

Un ragionamento, quello della Tinaglia, che deve però scontrarsi anche con le decisioni del M5s, ora alleato a livello nazionale del Pd. Difficile in effetti pensare che Giuseppe Conte possa accettare una scelta di questo tipo, soprattutto dopo che Mario Draghi stesso ha affermato di voler rifinanziare il RdC ponendo però delle nuove e necessarie modifiche al suo funzionamento.