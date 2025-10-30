La rivelazione shock di Belen Rodriguez su Stefano De Martino a Belve

Nell’ultima puntata del programma Belve, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha rivelato dettagli sconcertanti riguardo il suo passato con l’ex marito, Stefano De Martino. In un’intervista condotta da Francesca Fagnani, Belen ha raccontato la sua esperienza e i sentimenti che la legano ai suoi ex partner.

Le dichiarazioni di Belen

Belen ha fatto affermazioni audaci riguardo il suo rapporto con De Martino, rivelando di aver perso la stima nei suoi confronti. Durante l’intervista, ha dichiarato: “Ho alzato le mani su tutti i miei ex, e Stefano è stato quello che ne ha prese di più”. Queste parole hanno suscitato un certo clamore, dato che la Rodriguez ha anche confessato di aver chiuso definitivamente quel capitolo della sua vita.

In un’intervista, Belen Rodriguez ha affrontato il tema del rancore nei confronti di Stefano De Martino. La showgirl ha dichiarato: “Non c’è sofferenza, ma ho perso la stima”. Questa affermazione sottolinea la sua volontà di superare le esperienze negative e di guardare avanti. Belen ha anche rivelato che, tra i suoi ex, Marco Borriello rappresenta l’amore più intenso della sua vita, affermando: “Ci siamo amati in ugual modo”.

La reazione di Stefano

La risposta di De Martino a queste affermazioni non si è fatta attendere. Tuttavia, come in passato, il conduttore di Affari Tuoi ha preferito mantenere il silenzio. Secondo alcune fonti, la sua scelta di non commentare pubblicamente è motivata dalla volontà di proteggere il loro figlio, Santiago, da potenziali polemiche e discussioni mediatiche. Gabriele Parpiglia ha aggiunto che De Martino ha preso provvedimenti legali per garantire la sicurezza e il benessere del bambino.

Il contesto familiare

Il giornalista ha sottolineato che, fino a qualche mese fa, la situazione tra i due era gestibile. Tuttavia, un episodio critico ha portato Stefano a voler stabilire confini chiari. La volontà di De Martino di avere Santiago con sé è diventata una priorità, elemento che spiega in parte il conflitto con Belen.

La lotta di Belen con la depressione

Belen Rodriguez ha affrontato tematiche personali legate alla sua vita, tra cui la depressione e la dipendenza da farmaci. Ha descritto un periodo difficile in cui ha faticato a trovare la forza di alzarsi dal letto. Questa esperienza l’ha portata a riconoscere le sfide che ha dovuto affrontare, rivelando: “Sono finita in una clinica per curarmi”, mostrando una vulnerabilità che raramente condivide.

Esperienze personali e crescita

La Rodriguez ha anche discusso delle sue esperienze relazionali, affermando di essere aperta a relazioni diverse. Tuttavia, ha chiarito con un tocco di ironia che il suo cuore è comunque attratto dagli uomini. Ha scherzato sul suo stato di single, menzionando di aver “aggiornato il calendario sexy”.

L’intervista a Belve ha messo in evidenza non solo le relazioni di Belen, ma anche la sua crescita personale e la resilienza di fronte alle avversità. La capacità di affrontare il passato con sincerità e schiettezza rappresenta un segno della sua evoluzione come persona e come artista.