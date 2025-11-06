La Roma trionfa sui Rangers e si avvicina ai playoff di Europa League

La AS Roma torna a sorridere in Europa League, ottenendo una vittoria fondamentale per la sua corsa verso la fase playoff della competizione. Dopo un periodo difficile con due sconfitte consecutive in casa, i giallorossi si impongono con un convincente 2-0 sui Rangers all’Ibrox Stadium di Glasgow. Questa vittoria permette alla squadra di Gian Piero Gasperini di portarsi a sei punti in classifica, mentre i padroni di casa rimangono fermi a zero.

I fatti

Il match si è disputato durante la quarta giornata della fase a gironi e ha visto un inizio di gara caratterizzato da ritmi sostenuti ma senza azioni particolarmente pericolose. Tuttavia, al 13′ i giallorossi sbloccano il punteggio con un colpo di testa di Soulé, il quale capitalizza un corner battuto da Pellegrini. Questo gol rappresenta un momento cruciale, poiché segna il primo centro europeo per l’ex giocatore della Juventus.

Le conseguenze

Il primo tempo ha visto una Roma decisamente propositiva. Dopo il gol iniziale, i Rangers hanno tentato di reagire, ma la loro occasione migliore è svanita al 16′, quando il tentativo di Chermiti è finito fuori di poco. La Roma ha continuato a spingere, e al 37′ è arrivato il raddoppio grazie a un’azione manovrata che ha visto Pellegrini finalizzare con un tiro preciso. Questo gol ha messo ulteriormente in difficoltà gli scozzesi, costretti a rincorrere.

Momenti salienti del primo tempo

Nonostante il vantaggio, la Roma ha rischiato di subire un gol prima dell’intervallo. Mancini ha dovuto intervenire decisamente per fermare un attacco pericoloso dei Rangers, salvando la situazione e mantenendo il punteggio sul 2-0. L’ultima azione del primo tempo ha visto Soulé sfiorare il terzo gol, ma il suo tiro è finito di poco oltre il palo.

Secondo tempo e gestione del vantaggio

Nella ripresa, i Rangers hanno cercato di riaprire la partita, ma la Roma ha mostrato una buona organizzazione difensiva. Al 3′, Raskin ha provato un tiro da lontano, ma senza successo. Gli scozzesi hanno tentato di cambiare le sorti del match con alcuni innesti dalla panchina, ma la solidità della difesa giallorossa ha impedito loro di creare grandi pericoli.

Il tecnico Gasperini ha effettuato una serie di sostituzioni strategiche, inserendo Koné e El Shaarawy per mantenere freschezza e intensità in campo, mentre i Rangers hanno continuato a spingere senza però trovare la via del gol. Le occasioni per i giallorossi non sono mancate, con un colpo di testa di Celik che ha colpito la traversa, sfiorando il terzo gol e chiudendo definitivamente i conti.

Conclusione del match

Negli ultimi minuti, i giallorossi hanno gestito il vantaggio senza correre rischi e, al triplice fischio finale, hanno festeggiato una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per il proseguimento della loro avventura in Europa League. Con questa affermazione, la Roma si prepara a tornare in campo per affrontare i danesi del Midtjylland, mentre i Rangers dovranno cercare di riscattarsi contro il Braga.