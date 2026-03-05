La rottura tra Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi annunciata su Instagram

Ernesto Iaccarino ha ufficializzato la fine della relazione con Elisa Isoardi via Instagram dopo 14 mesi insieme; lei non ha commentato

La storia d’amore tra lo chef pluristellato Ernesto Iaccarino e la conduttrice Rai Elisa Isoardi si è chiusa: la notizia è arrivata dallo stesso Iaccarino con un post su Instagram, scritto con toni pacati e di ringraziamento. Isoardi, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni né ha commentato sui suoi canali social. Fonti vicine riportano che la separazione è avvenuta in modo condiviso e rispettoso, senza polemiche né interventi di agenti o portavoce.

Secondo le ricostruzioni, la relazione durava da diversi mesi — poco più di un anno, se si considera che lo chef parla di “14 mesi vissuti insieme” nel suo messaggio. Entrambi avevano deciso di mantenere il riserbo: poche apparizioni pubbliche e interazioni social limitate, scelte fatte per proteggere la loro privacy e tenere lontano il gossip.

Come è arrivato l’annuncio

Iaccarino ha scelto Instagram per spiegare la fine del rapporto. Nel post ha ringraziato Isoardi per il tempo passato insieme e ha sottolineato come quell’esperienza abbia favorito una crescita reciproca. Il testo, riportato dalle fonti, recitava: “Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima.” Da quanto si apprende, l’intento era mettere chiarezza senza alimentare speculazioni.

Tono e reazioni

Il messaggio dello chef è stato accolto come misurato e rispettoso: nessuna accusa pubblica, nessun dettaglio sulle ragioni della rottura. Questo silenzio sulle cause lascia intendere la volontà di trasformare una scelta privata in un fatto personale, non in uno spettacolo mediatico. La conduttrice, come detto, non ha risposto ufficialmente, creando un contrasto tra l’uscita social di Iaccarino e il suo riserbo.

Ernesto Iaccarino: profilo e percorso

Iaccarino è una figura di rilievo nella ristorazione italiana. Nato a Piano di Sorrento, guida il ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi: una realtà familiare diventata simbolo di valorizzazione del territorio. Il suo curriculum comprende tre stelle Michelin conquistate tra il 1997 e il 2001. Dopo la riapertura del locale nel 2026, le fonti segnalano che lo chef ha ottenuto nuovamente una stella Michelin e una stella verde, riconoscimento legato alle pratiche sostenibili adottate.

Formazione e visione

La formazione economica di Iaccarino — laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi — ha influenzato il suo approccio imprenditoriale. La famiglia gestisce la tenuta Le Peracciole, che rifornisce il ristorante con prodotti coltivati secondo metodi biologici: una scelta coerente con la sua attenzione alla sostenibilità, alla tutela del paesaggio e al legame con le filiere locali.

La relazione con Isoardi

Amici e conoscenti raccontano una storia definita “da adulti”, caratterizzata da equilibrio e rispetto reciproco. Diversa dalla precedente esposizione mediatica che aveva coinvolto la conduttrice, questa relazione è stata gestita con maggiore discrezione: l’intento di Isoardi, secondo le fonti, era ripartire in modo riservato, lontano dai riflettori.

Come si sono incontrati

I primi contatti sarebbero nati in contesti legati alla Costiera, tra cene ed eventi dove entrambi operano professionalmente e hanno legami personali. Nei mesi successivi la coppia è stata osservata insieme in alcune occasioni, ma senza clamore; le prime immagini più riconoscibili al pubblico sono apparse nell’estate successiva, negli scatti di vacanza e momenti quotidiani che hanno reso il rapporto più evidente.

Dopo la rottura

La chiusura è stata gestita con discrezione: il messaggio di Iaccarino sottolinea gratitudine e una crescita condivisa. Entrambe le parti hanno mantenuto riservatezza, lasciando la fine della relazione all’interno delle loro cerchie private. Al momento non sono previsti sviluppi mediatici immediati.

Cosa resta

La vicenda mette davanti due figure interessanti: uno chef che continua a portare avanti una realtà ristorativa con ambizioni internazionali e una conduttrice attenta al racconto del territorio e alle produzioni locali. La loro separazione chiude un capitolo personale senza strascichi pubblici, segnato da un messaggio comune di rispetto reciproco.