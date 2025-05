Un personal trainer eccezionale

Valerio Masella, un personal trainer di 26 anni, ha avuto l’onore di allenare Robert Prevost, noto oggi come Papa Leone XIV. La sua testimonianza offre uno sguardo unico sulla vita di un Pontefice, rivelando dettagli inaspettati sulla sua routine di allenamento. Masella descrive il Papa come una persona in ottima forma fisica, con un equilibrio perfetto tra massa muscolare, massa ossea e massa grassa.

Questo è particolarmente sorprendente considerando l’età e le responsabilità di un leader spirituale.

La routine di allenamento

Secondo Masella, il Papa si allenava regolarmente nella palestra adiacente al Vaticano, dove si era iscritto nel 2023. “Era piuttosto costante negli allenamenti”, afferma il personal trainer. La routine prevedeva sessioni di aerobica e riscaldamento, seguite da esercizi di rinforzo muscolare e specifici per la postura. Questi ultimi sono fondamentali per chi trascorre molte ore seduto, come nel caso del Papa, che deve affrontare numerosi impegni e incontri quotidiani.

Un cliente come gli altri

Masella racconta che, nonostante la sua posizione, il Papa si comportava come un cliente qualsiasi. “Era molto riservato, ma sempre gentile e sorridente”, dice. La scoperta della sua identità è stata un momento incredibile per il personal trainer, che inizialmente pensava che Robert fosse un semplice professore. Quando lo ha visto in televisione dopo la sua elezione, ha realizzato di aver allenato il futuro Pontefice. Questo aneddoto sottolinea come, dietro la figura del Papa, ci sia un uomo come tanti, impegnato a mantenere la propria salute e benessere.