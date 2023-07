«Disgustoso». Così la segretaria del Pd Elly Schlein commenta il comportamento di Ignazio La Russa dopo le parole pronunciate in difesa del figlio Leonardo Apache, accusato di violenza sessuale.

Testuali parole

La Russa ha contestato i tempi della denuncia da parte della presunta vittima: «Presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che – cito testualmente il giornale che ne dà notizia – occupa questo tempo per rimettere insieme i fatti». Sulla ragazza che ha dichiarato di aver subito violenza, il presidente del Senato ha dubitato: «Per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio: un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza, una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua». Dopo il commento di Schlein «Trovo disgustoso che il presidente del Senato colpevolizzi una donna che denuncia una violenza», La Russa tenta un dietro front dalla scarsa efficacia: «Mi dipiace essere frainteso, ma da padre difendo mio figlio» aggiunge.

Schlein contro il pregiudizio sessista

La segretaria del Pd coglie l’occasione di dare volume a una voce comune troppo spesso silenziata, e spiega le ragioni della sua collera: