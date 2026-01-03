La Russia chiede il rilascio di Maduro e consorte dopo l'arresto da parte degli Stati Uniti

In un contesto internazionale teso, la Russia ha lanciato un appello per la liberazione di Nicolás Maduro e di sua moglie, entrambi catturati durante attacchi militari condotti dagli Stati Uniti a Caracas. La notizia ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sovranità del Venezuela e ha messo in evidenza le crescenti tensioni tra Mosca e Washington.

Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato ufficiale, ha sottolineato l’importanza di rivedere la posizione americana, affermando che il presidente venezuelano è stato eletto democraticamente e merita di essere rispettato come leader di una nazione sovrana. Inoltre, il Ministero ha evidenziato la necessità di risolvere le controversie attraverso la diplomazia anziché con la forza.

Dettagli dell’operazione militare americana

Il presidente Donald Trump ha annunciato che l’operazione, denominata operazione risoluzione assoluta, ha avuto inizio nelle prime ore del mattino di sabato, con attacchi aerei che hanno colpito vari punti strategici di Caracas. Secondo quanto riferito, le forze armate statunitensi hanno utilizzato un ampio schieramento di risorse, comprese navi da guerra e aerei da combattimento, per garantire la riuscita dell’operazione.

Reazioni in Venezuela

Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha descritto l’attacco come un’invasione inaccettabile e ha promesso che il paese resisterà a qualsiasi presenza militare straniera. Le autorità locali stanno attualmente valutando le conseguenze umane degli attacchi, mentre si temono vittime tra i civili.

Le implicazioni geopolitiche

La cattura di Maduro si inserisce in un contesto più ampio di tensioni geopolitiche, con gli Stati Uniti che hanno recentemente aumentato la loro presenza militare nella regione caraibica. Questa escalation non solo ha suscitato preoccupazioni in Venezuela, ma ha anche attirato l’attenzione di altri paesi latinoamericani, come l’Argentina, che si sono affrettati a prendere posizione contro il regime di Maduro.

Posizione dell’Argentina

Il governo argentino ha annunciato misure per impedire l’ingresso nel paese di funzionari e militari legati a Maduro, enfatizzando la propria volontà di sostenere la transizione verso un Venezuela democratico. Il presidente Javier Milei ha definito la cattura di Maduro come un segnale di cambiamento epocale nella regione.

In questo clima di crescente instabilità, il Ministero degli Esteri russo ha ribadito il proprio impegno a sostenere il governo venezuelano, rifiutando le accuse di ingerenza da parte degli Stati Uniti. La Russia afferma di voler difendere i diritti nazionali e la sovranità del Venezuela, avvertendo che ulteriori attacchi potrebbero portare a un’escalation del conflitto.

La cattura di Nicolás Maduro e le reazioni a essa hanno scatenato un intenso dibattito internazionale sulla legittimità delle azioni militari statunitensi in Venezuela e sul futuro del paese. Mentre la Russia si schiera a fianco di Maduro, gli Stati Uniti continuano a perseguire la loro agenda di cambiamento di regime, creando un panorama complesso e volatile.