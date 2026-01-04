La Russia chiede la liberazione di Maduro dopo l'intervento militare degli Stati Uniti

La situazione in Venezuela ha subito un’evoluzione drammatica dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riguardante un intervento militare a Caracas. Questo intervento ha portato alla cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie. La reazione della Russia è stata immediata. Il Ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, esortando il governo statunitense a riconsiderare la propria posizione e a liberare i due.

Le dichiarazioni della Russia

In un comunicato, il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato l’importanza di rispettare la sovranità del Venezuela, definendo l’operazione americana come un attacco inaccettabile. La Russia ha insistito sulla necessità di risolvere la crisi attraverso canali diplomatici e non con la forza, evidenziando l’urgenza di un approccio pacifico per affrontare le attuali tensioni.

Solidarietà con il popolo venezuelano

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha contattato telefonicamente la vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez Gomez, esprimendo solidarietà e supporto al popolo venezuelano in un momento difficile. Fonti non ufficiali hanno segnalato che Gomez si troverebbe attualmente a Mosca, ma le autorità russe hanno smentito tali affermazioni, definendole fake news.

Le conseguenze dell’intervento statunitense

Il blitz militare statunitense, descritto dall’ex presidente Trump come un’operazione ben pianificata, ha avuto un impatto devastante su diverse aree urbane del Venezuela. Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha confermato che l’attacco ha coinvolto lanci di missili e bombardamenti da elicotteri americani. Le autorità locali stanno attualmente cercando di valutare i danni e le vittime.

La reazione di Maduro e della sua amministrazione

In seguito alla cattura, Maduro è stato ribadito come il legittimo presidente del Venezuela. La sua detenzione è stata definita da Gomez un rapimento. La vicepresidente ha richiesto la liberazione immediata di Maduro e della moglie, Cilia Flores, sottolineando che il loro arresto rappresenta un attacco diretto alla democrazia venezuelana.

Le implicazioni geopolitiche

Questa azione militare degli Stati Uniti non è un evento isolato, ma fa parte di una strategia più ampia che ha visto un incremento della presenza militare americana nei Caraibi. Negli ultimi mesi, il governo di Trump ha intensificato le operazioni nella regione, mirando a smantellare ciò che viene considerato un regime di narco-terrorismo a Caracas e a garantire il controllo sulle risorse petrolifere venezuelane.

Le sfide per la transizione politica

La cattura di Maduro solleva interrogativi sulla stabilità futura del Venezuela. Sebbene il presidente sia stato arrestato, questo non è sufficiente per smantellare l’intero regime. Le forze armate, ancora fedeli a Maduro, insieme ad altri attori politici, possono complicare ulteriormente il processo di transizione. Gli analisti avvertono che l’eliminazione dei leader non basta; è necessario un cambiamento radicale all’interno delle istituzioni venezuelane.

La situazione rimane tesa e imprevedibile, mentre la Russia continua a sostenere il Venezuela. La comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, in attesa di comprendere come si evolverà la crisi e quali saranno le ripercussioni per la stabilità dell’intera regione.