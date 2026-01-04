La Russia richiede il rilascio di Maduro e della moglie dopo l'attacco degli Stati Uniti in Venezuela

La Russia condanna energicamente l'operazione militare degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, evidenziando le tensioni geopolitiche e le implicazioni per la stabilità regionale.

L’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela ha portato a un intervento militare che ha suscitato forti reazioni a livello internazionale. Il Ministero degli Esteri russo ha emesso una dichiarazione ufficiale, nella quale chiede la liberazione del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, attualmente nelle mani delle autorità statunitensi.

Il contesto dell’intervento militare

Sabato scorso, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze militari americane hanno eseguito un attacco su larga scala nella capitale venezuelana, Caracas, culminando nella cattura di Maduro. Secondo Trump, l’operazione è stata condotta in coordinamento con le forze dell’ordine americane e i due sono stati trasferiti a New York per affrontare accuse penali.

Le reazioni internazionali

In risposta a questo intervento, il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato l’importanza di rispettare la sovranità della nazione venezuelana, definendo la cattura di Maduro un atto inaccettabile. La Russia ha esortato gli Stati Uniti a riconsiderare la loro posizione e a trovare una soluzione diplomatica alla crisi.

Durante una conversazione telefonica con la vicepresidente venezuelana, Delcy Rodriguez Gomez, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha espresso la propria solidarietà al popolo venezuelano, evidenziando la determinazione della Russia nel sostenere il governo bolivariano.

Le conseguenze dell’attacco americano

L’attacco ha portato non solo alla cattura di Maduro, ma ha colpito anche diverse aree urbane del Venezuela, come riportato dal ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López. I missili e i razzi lanciati dagli elicotteri militari statunitensi hanno causato danni significativi. Le autorità locali sono attualmente impegnate nella valutazione dei danni e nel conteggio delle vittime.

La risposta del governo venezuelano

Padrino López ha descritto l’invasione come una grave offesa alla nazione, promettendo che il Venezuela resisterà alla presenza di forze straniere. Il governo ha definito questa operazione un intervento difensivo contro fenomeni come il narcotraffico, una questione che gli Stati Uniti hanno utilizzato come giustificazione per il loro intervento.

Strategie geopolitiche e implicazioni future

L’operazione militare americana in Venezuela rappresenta un significativo aumento della presenza militare statunitense nella regione caraibica. A partire da settembre, gli Stati Uniti hanno intensificato le operazioni contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga, mentre il presidente Trump ha espresso chiaramente il proprio interesse per un possibile cambio di regime nel paese sudamericano.

In un’intervista successiva all’operazione, Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti saranno fortemente coinvolti nel settore petrolifero venezuelano, suggerendo l’intenzione di riprendere il controllo delle risorse energetiche della nazione.

Questa situazione ha suscitato interrogativi sulle future relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e i paesi dell’America Latina, con molti leader regionali che hanno già denunciato l’aggressione.

Il conflitto in Venezuela mette in luce le tensioni tra le potenze globali e il delicato equilibrio di potere nell’America Latina. La reazione della Russia e la determinazione del governo venezuelano a resistere all’intervento straniero saranno fattori cruciali per i prossimi sviluppi di questa crisi.