Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la distanza fra la Russia e il mondo occidentale pare essere aumentata quasi come se fossimo tornati all’epoca della Guerra Fredda. Una distanza non geografica, ma politica e che la stessa classe dirigente spesso vuole trasformare in culturale agli occhi dei cittadini.

La Russia vieta Haloween: la decisione

Sembra andare proprio in questa direzione l’ultima decisione presa dalle autorità russe in comune accordo con la chiesa ortodossa. Halloween sarà vietato. La festa dei fantasmi e degli spiritelli, diventata iconica soprattutto negli Stati Uniti d’America, non sarà festeggiata quest’anno in Russia, in particolare nelle regioni più remote del Paese. Il problema, appare evidente, non può certamente essere Halloween in sè, ma al massimo ciò che Halloween rappresenta: un’espressione culturale troppo legata alla tradizione di quell’Occidente satanista tirato in ballo da Vladimir Putin in una celebre dichiarazione.

La Russia vieta Haloween: introdotta la Festa della zucca

Non tutti ì, però, sono d’accordo. Alcuni preti, infatti, insorgono e descrivono questa decisione come una vera e propria ‘idiozia‘. A loro, però, non resta che adeguarsi e celebrare la nuova festa che è stata introdotta nel Paese. Sì, perché la notte di Halloween, i bambini russi (pur non potendo approfittare del più classico dolcetto o scherzetto) non rimarranno a mani vuote. Al posto della festa occidentale, infatti, alcune scuole hanno pensato di introdurre la ‘Festa della zucca‘: una celebrazione che sostituisce, almeno sul calendario, il famigerato Halloween.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui