Aisylu Mingalim, una donna russa di 53 anni, è finita sotto i riflettori a causa delle accuse di incesto nei confronti del figlio adottivo Daniel Chizhevskij, con il quale si è appena sposata. Questa situazione insolita ha portato a conseguenze legali significative per la donna, compresa la revoca della custodia dei suoi altri cinque figli adottivi.

Il Matrimonio e l’intervento dei servizi sociali

Il 20 ottobre, Aisylu ha pronunciato il suo “sì” in una cerimonia di matrimonio con Daniel, il suo figlio adottivo. Questo matrimonio ha sollevato molte domande sulla legittimità della loro unione, portando all’intervento dei servizi sociali russi.

Una storia che inizia con un’adozione

Aisylu ha adottato Daniel quando il ragazzo aveva solo 14 anni. In quel periodo, Daniel viveva in un orfanotrofio a Kazan, in Russia, dove Aisylu faceva volontariato insegnando lezioni di canto. Ciò che doveva essere un legame materno tra madre adottiva e figlio si è invece trasformato in qualcosa di molto diverso.

Da madre a sposa

Nel corso degli anni, la relazione tra Aisylu e Daniel ha preso una direzione inaspettata, trasformandosi in un rapporto amoroso piuttosto che in un rapporto madre-figlio. Questa trasformazione ha condotto alla decisione di sposarsi.

La difesa della madre

Aisylu ha difeso la loro relazione dichiarando: “La nostra relazione è perfetta. Non possiamo vivere l’una senza l’altro. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda.” Ha sottolineato che il loro amore non ha influenze negative sulla sua relazione con gli altri cinque bambini adottati.

Conseguenze Legali

Il matrimonio tra una madre adottiva e il suo figlio adottivo è stato giudicato illegale dalle leggi russe. Questo ha portato al ritiro della custodia dei cinque bambini adottivi di Aisylu. La situazione legale è ora oggetto di un acceso dibattito in Russia.

Un futuro Incerto per la coppia e la famiglia

Aisylu e Daniel hanno avviato una battaglia legale per riottenere la custodia dei loro figli adottivi e realizzare il loro sogno di costruire una famiglia insieme. Il loro obiettivo è trasferirsi a Mosca con i bambini e iniziare una nuova vita.