Il Festival di Sanremo entra nel pieno delle attività con la terza serata che vedrà esibirsi sul palco il secondo turno di 15 cantanti che comporranno i trenta partecipanti totali, come ieri il voto sarà diviso tra televoto e radio per stabilire i migliori 5 che andranno ad aumentare le possibilità di vittoria.
Sanremo 2026: gli ospiti della terza puntata
Gli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys che canteranno insieme, per l’artista italiano è il miglior modo per celebrare il quarantennale dall’uscita della hit “Adesso Tu”.
Oltre a questi due grandissimi cantanti non bisogna dimenticare la presenza di artisti di altissimo livello fuori dall’Ariston al Suzuki Stage, difatti ci saranno i The Kolors a deliziare il pubblico con le loro hit più famose.
Max Pezzali canterà altre canzoni anni 80 e 90 sulla nave MSC Toscana come peraltro già fatto nelle prime due puntate.
Sanremo 2026: la scaletta della terza serata
La terza serata del Festival di Sanremo vedrà la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini affiancati da Ubaldo Pantani che garantirà molta comicità interpretando tra gli altri Lapo Elkann come personaggio e Irina Shayk modella di caratura internazionale.
Di seguito la scaletta degli artisti in gara riportata da Fanpage.it :
Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
Leo Gassman – Naturale
Malika Ayane – Animali notturni
Sal Da Vinci – Per sempre sì
Tredici Pietro – Uomo che cade
Raf – Ora e per sempre
Francesco Renga – Il meglio di me
Eddie brock – Avvoltoi
Serena Brancale – Qui con me
Samurai Jay – Ossessione
Arisa – Magica Favola
Michele Bravi – Prima o poi
Luchè – Labirinto
Mara Sattei – Le cose che non sai di me
Sayf – Tu mi piaci tanto