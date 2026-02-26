Il Festival di Sanremo entra nel pieno delle attività con la terza serata che vedrà esibirsi sul palco il secondo turno di 15 cantanti che comporranno i trenta partecipanti totali, come ieri il voto sarà diviso tra televoto e radio per stabilire i migliori 5 che andranno ad aumentare le possibilità di vittoria.

Sanremo 2026: gli ospiti della terza puntata

Gli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys che canteranno insieme, per l’artista italiano è il miglior modo per celebrare il quarantennale dall’uscita della hit “Adesso Tu”.

Oltre a questi due grandissimi cantanti non bisogna dimenticare la presenza di artisti di altissimo livello fuori dall’Ariston al Suzuki Stage, difatti ci saranno i The Kolors a deliziare il pubblico con le loro hit più famose.

Max Pezzali canterà altre canzoni anni 80 e 90 sulla nave MSC Toscana come peraltro già fatto nelle prime due puntate.

Sanremo 2026: la scaletta della terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo vedrà la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini affiancati da Ubaldo Pantani che garantirà molta comicità interpretando tra gli altri Lapo Elkann come personaggio e Irina Shayk modella di caratura internazionale.

Di seguito la scaletta degli artisti in gara riportata da Fanpage.it :

Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

Leo Gassman – Naturale

Malika Ayane – Animali notturni

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Tredici Pietro – Uomo che cade

Raf – Ora e per sempre

Francesco Renga – Il meglio di me

Eddie brock – Avvoltoi

Serena Brancale – Qui con me

Samurai Jay – Ossessione

Arisa – Magica Favola

Michele Bravi – Prima o poi

Luchè – Labirinto

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Sayf – Tu mi piaci tanto