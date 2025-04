Un atto di memoria e generosità

La scuola media di Sovigliana-Vinci, situata nel comune di Vinci in provincia di Firenze, ha deciso di intitolarsi a Nadia e Caterina Nencioni, due bambine tragicamente uccise durante la strage mafiosa all’Accademia dei Georgofili nel 1993. Questo gesto non è solo un tributo alle vittime, ma rappresenta anche un’importante lezione di storia e di umanità per le nuove generazioni.

Il significato del disegno di Nadia

La preside dell’istituto, Tamara Blasi, ha voluto rendere omaggio alla memoria delle due piccole con un gesto simbolico: ha donato agli eredi della famiglia Nencioni un disegno realizzato da Nadia quando era sua alunna. Questo disegno, custodito per anni dalla dirigente scolastica, diventa ora un simbolo di una memoria collettiva che invita a riflettere sulle circostanze drammatiche che hanno portato alla perdita di queste due vite innocenti. La preside ha sottolineato l’importanza di questo atto, definendolo un’opportunità educativa per stimolare i ragazzi a conoscere la storia e a comprendere il valore della generosità.

Un gesto che insegna ai giovani

Il Comune di Vinci ha accolto con favore questa iniziativa, evidenziando come l’intitolazione della scuola e il gesto della preside rappresentino un’importante opportunità per educare i giovani alla memoria e alla consapevolezza. La figura di Nadia e Caterina Nencioni diventa così un punto di riferimento per le nuove generazioni, un invito a non dimenticare le vittime della violenza e a riflettere sulle conseguenze delle azioni mafiose. Attraverso la storia di queste due bambine, gli studenti possono imparare l’importanza della pace e della solidarietà, valori fondamentali per costruire un futuro migliore.