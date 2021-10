La Sicilia torna in zona bianca: stop alle limitazioni da sabato 9 ottobre

Con due giorni di anticipo, sabato 9 ottobre, la Sicilia torna in zona bianca. Decadono quindi le limitazioni precedentemente vigenti.

Sicilia torna in zona bianca

A causa del brusco incremento dei contagi sull’Isola, in Sicilia era stata introdotta la zona gialla.

Le misure anti-Covid cadranno sabato 9 ottobre, con due giorni di anticipo.

Ad averlo comunicato è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

Sicilia torna in zona bianca, l’annuncio dell’assessore regionale alla Salute

“Ho sentito il ministro Speranza e mi ha garantito che varrà per la Sicilia il decreto legge convertito che permetterà di tornare in zona bianca già a partire da questo fine settimana”, ha dichiarato Razza.

L’assessore ha poi sottolineato: “Dicevano che la zona gialla avrebbe fatto perdere chissà quanti punti di Pil alla Sicilia e che saremmo stati prossimi al declino, hanno ora il pudore del silenzio? Abbiamo affrontato la zona gialla in maniera adeguata. Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Sarebbe bello potere sganciare l’epidemia dalla polemica politica giornaliera”.

Sicilia torna in zona bianca, ma no liberi tutti

Nel corso della conferenza, inoltre, l’assessore siciliano Razza ha ricordato: “Il rientro in zona bianca non suoni per i cittadini come un rinnovato “tana libera tutti”.

Bisogna proseguire con la campagna vaccinale e con le necessarie misure”.

“Abbiamo bisogno di uscire dall’epidemia senza gravare sul nostro sistema economico. Non dobbiamo dimenticare che il coronavirus è ancora presente e che ci sono migliaia di persone ancora infette“, ha aggiunto.