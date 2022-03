La sigaretta elettronica è stata scelta da 82 milioni di persone nel mondo

Nel 2020 le stime del Gsthr avevano definito una platea di 68 milioni di utilizzatori di sigaretta elettronica. Com’è stato spiegato il sensibile incremento?

Toccano quota 82 milioni gli utilizzatori di e-cig a livello globale. Sono i dati, aggiornati al 2021, forniti dal Global State of Tobacco Harm Reduction (Gsthr). Si tratta dell’iniziativa dell’agenzia sanitaria britannica Knowledge Action Change. Analizzando in termini percentuali il fenomeno, viene rilevato un incremento del 20% nel raffronto con l’anno precedente.

Nel 2020, infatti, le stime del Gsthr avevano definito una platea di 68 milioni di utilizzatori di sigaretta elettronica. Com’è stato spiegato il sensibile incremento? Sarebbe un segnale positivo, perché rappresenterebbe il risultato degli impegni per ridurre gli effetti delle sigarette tradizionali e potenziare la lotta al fumo.

Da parte dei ricercatori c’è stata l’analisi di dati autorevoli pertinenti 49 nazioni, tra cui Giordania, Nuova Zelanda, Taiwan e Stati Uniti. In merito agli Stati per i quali non erano disponibili dati puntuali, Gsthr ha impiegato un metodo consolidato per raggiungere stime affidabili.

In particolare, la stima è stata elaborata prendendo in esame, tra gli altri elementi, il livello di regolamentazione delle vendite, le regioni dell’Oms e i gruppi di reddito della Banca mondiale. A questi si sono aggiunti i dati Euromonitor pertinenti il mercato degli articoli inerenti al settore e-cig nel periodo 2015-2021.

Dalla ricerca emerge con chiarezza che “c’è stata una rapida diffusione di prodotti per il vaping con nicotina in alcuni Paesi in Europa e in Nord America. Questo aumento è particolarmente significativo, perché nella maggior parte dei mercati questi prodotti sono disponibili solo da un decennio”, ha dichiarato Tomasz Jerzyński, data scientist Gsthr.

Il mercato di punta nell’ambito delle e-cig è rappresentato dagli Stati Uniti. Qui il comparto è associato a un business da 10,3 miliardi di dollari. Quasi il doppio dell’intera Europa Occidentale, che si attesta intorno ai 6,6 miliardi.