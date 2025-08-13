Ennesimo femminicidio, questa volta a La Spezia, dove un uomo ha ucciso a coltellate l’ex moglie, poi si è costituito. La vittima lo aveva denunciato più volte tanto che era scattato il “Codice Rosso”.

La Spezia, uccide l’ex moglie a coltellate sul posto di lavoro

Ancora un femminicidio, ancora una donna uccisa per mano di un uomo.

Siamo a La Spezia, dove un uomo di 57 anni ha ucciso a coltellate l’ex moglie di 54. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha raggiunto l’ex compagna nella villa dove stava lavorando per poi colpirla con tre coltellate mortali. Inizialmente l’assassino è fuggito ma, dopo un’ora, si è costituito ai carabinieri di Ceparana, sempre nello Spezzino. Quando sono arrivati i soccorsi nella villa, per la donna era ormai troppo tardi. L’uomo, inoltre, si è liberato del coltello.

La Spezia, uccide l’ex moglie e si costituisce: poi la scoperta sul braccialetto elettronico

L’uomo che ha ucciso l’ex moglie ha coltellate era stato denunciato dalla stessa diverse volte, tanto che era scattato il “Codice Rosso”. L’uomo aveva un divieto di avvicinamento e indossava il braccialetto elettronico che, però, non ha funzionato. I problemi al dispositivo erano stati segnalati nei giorni scorsi dai carabinieri all’azienda di telefonia che si occupa del segnale e che era quindi incaricata della manutenzione.